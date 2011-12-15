Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0160/8,0220, на 12:00 ціни піднялися до 8,0225/8,0260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2519/23, на 12:00 ціни знизилися до 0,2516/20. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 31,8632 (+0,0883).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3022/24, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4350/10,4445, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4070/10,4155.