Хто "кришує" незаконні кар'єри?

Депутати Тернопільської облради звинувачують контролюючі органи у «кришуванні» незаконної розробки кар’єрів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду питання законності використання надр депутати з різних фракцій навели численні факти незаконної експлуатації кар’єрів, причому супроводжували свої докази фотографіями та відео.

«В одному з кар’єрів Тернопільського району ми побачили, що працює ківш, і вже вивозять вантажівку піску. Ми зупинили автомобіль, водій заявив, що зараз приїде його керівник і все одно все вирішить. Ми дочекалися, то приїхали контролюючі служби нібито контролювати, а насправді «кришувати», у нас є їхні прізвища. Ми таки домоглися, щоб цей пісок повезли назад і висипали», – повідомив депутат Павло ФЕДИК, супроводжуючи свою розповідь відео.

Відтак він запропонував закріпити депутата за кожним кар’єром.

«Бо чим більше ми посилаємо туди правоохоронні органи, тим більше даємо їм спокус. А має бути контроль громади і депутата, який діятиме у зв’язці з представником природоохоронної прокуратури. Всіх же не куплять», – переконаний депутат.

Усі озвучені депутатами факти незаконної розробки надр голова облради Олексій КАЙДА дав доручення зібрати та направити у прокуратуру, обласні управління СБУ та міліції.

«Але ми всі переконалися, хто «кришує» кар’єри. Контролюючі органи «кришують». А потім питають, де взяти гроші на дороги, на соціально-економічний розвиток краю. І це питання до тих, хто має реальний вплив в області. Бо мало гупати по столу, звинувачувати когось у «кришуванні» і говорити про боротьбу за легалізацію», – сказав О.КАЙДА.

За даним депутатів, в області є понад 150 родовищ, однак більшість з них експлуатується самовільно.

За 11 місяців 2011 року до місцевих бюджетів від надрокористувачів надійшло лише 11,3 млн. грн. При цьому у червні голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН заявляв, що на кінець року область вийде на показник у 18-20 млн. грн. надходжень. Тоді керівникам районів було поставлено завдання до кінця року удвічі збільшити надходження від роботи кар’єрів.

«У нас один кар’єр в Борщівському районі, який орендує німецька фірма KNAUF, платить 5,6 млн. грн. на рік, а всі решта кар’єрів області разом – 3,6 млн. грн. Тому роботу з легалізації кар’єрів буде активізовано, і на кінець року ми плануємо вийти орієнтовно на 18-20 млн. грн. надходжень за користування кар’єрами. Хоча, на мою думку, тут є резерв на 50 млн. грн. щороку», – сказав тоді В.ХОПТЯН.

При цьому голова ТОДА неодноразово наголошував, що лише 25% кар’єрів працюють легально і заявляв, що роботу нелегалізованих кар’єрів «кришують» різноманітні структури.