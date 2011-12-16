62% молоді пишаються українським громадянством

Серед української молоді переважають патріоти, які пишаються тим, що вони українці.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка Ольга БАЛАКІРЄВА, презентуючи результатами соціологічного дослідження «Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді України за роки незалежності», проведеного за підтримки Держслужби молоді та спорту України та за участі Українського інституту соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Зокрема, відповідно до дослідження, 62% молоді до 35 років відповіли, що пишаються своїм громадянством. У порівнянні з 1996 роком цей показник зріс на 7% - з 55%. При цьому соціологи звертають увагу, що молодь сьогодні становить майже 32% населення України.

О.БАЛАКІРЄВА розповіла, що громадянами України себе вважають понад 90% молоді. При цьому, у віковій групі з 14 до 17 років ця цифра більш як 95%. Найбільше у цій віковій групі й тих, хто вважає себе належними до Європейського Союзу 33%, і найменше тих, хто вважає себе належним до колишнього СРСР - 8%. При цьому у віковій групі з 30 до 35 років ця цифра розподілилась майже порівну - 23 і 28% відповідно.

Соціологічне дослідження проводилось у листопаді-грудні 2011 року по всій території України методом репрезентативного опитування.Загалом було опитано 1002 респонденти у віці від 14 до 35 років. Похибка вибірки становить 1,9-3,6%.