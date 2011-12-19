На львівській ялинці будуть спеціальні янголи

19 грудня у Львові урочисто відкриють новорічну ялинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, особливістю цьогорічної ялинки стали спеціальні прикраси - янголи, які були розроблені для ялинки у Ватикан. Особливість цих янголів полягає в тому, що вони є цілковито самостійні конструкції, які не потребують кріплення до стовбура дерева. Окрім цих янголів, прикрашатимуть новорічну красуню іграшки львівських фірм «Світоч» та «Галімпекс».

«Нам дуже приємно, що саме львівські фірми підтримують нас у проведені святкових заходів. Завдяки цьому жодної копійки з міського бюджету не буде потрачено на це», - розповів начальник управління культури Львівської міської ради Андрій ВОРОНОВСЬКИЙ.