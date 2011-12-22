У Києві завтра розпочнуть консервацію фундаменту Десятинної церкви

КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» згідно з розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА розпочинає роботи з тимчасової консервації Старокиївської гори із залишками фундаментів Десятинної церкви на території пам’ятки археології національного значення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, роботи будуть розпочаті 23 грудня об 11.00 і завершені протягом тижня. Тимчасова консервація буде здійснюватися за участю науковців та під їхнім безпосереднім контролем. До висвітлення робіт зі збереження фундаменту Десятинної церкви запрошуються засоби масової інформації.

Відповідно до розпорядження, виданого на основі спільного протокольного рішення керівників Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації та Інституту археології Національної академії наук України, комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» визначена замовником здійснення консервації, музеєфікації та завершення археологічних досліджень Дитинця стародавнього Києва VIII-X ст.ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.

Як нагадують у прес-службі, вперше питання про необхідність терміново вирішувати питання збереження залишків фундаменту Десятинної церкви було порушено під час відвідування пам’ятки головою КМДА О.ПОПОВИМ 25 листопада. У розмові з очільником міста члени археологічної експедиції, які досліджували Дитинець, зазначили, що з огляду на стан фундаменту, наразі потрібно терміново рятувати історичну святиню. Голова КМДА погодився з науковцями та пообіцяв вирішити питання.

«Позиції релігійних діячів та науковців-археологів збігаються: фундамент Десятинної церкви обов’язково має бути збережений. Не можна його залишити у такому стані навіть на одну зиму», – підкреслив О.ПОПОВ. Він також повідомив, що місто готове здійснити роботи зі збереження фундаменту Десятинної церкви.

28 листопада на прес-конференції за участю академіка НАНУ, директора Інституту археології НАНУ Петра ТОЛОЧКА, заступника директора Інституту археології НАНУ, начальника архітектурно-археологічної експедиції Гліба ІВАКІНА було оприлюднено акт огляду технічного стану пам’ятки. Згідно з експертною оцінкою фахівців на даний момент стан фундаменту Десятинної церкви визнано незадовільним.

Науковці звернулися до центральних органів влади з проханням сприяти керівництву Києва у вирішенні питання збереження фундаменту.

«Якщо ми цього негайно, буквально в найближчі дні, не зробимо, а ми бачимо, що вже на порозі зима, то ми втратимо цінну пам’ятку», – попередив П.ТОЛОЧКО.