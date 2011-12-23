500 електротранспортників пікетували губернатора

22 грудня близько 500 працівників коммунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» пікетували облдержадміністрацію з вимогами виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла під гаслом "Наші діти хочуть істи!".

Участь в ації взяли також активісти Житомирської міської організації ВО “Свобода”, яка напередодні закликала працівників ТТУ до акції прямої дії.

Раніше, 6 грудня, відбулася профспілкова конференція за участю голови Житомирської облдержадміністрації Сергія РИЖУКА та Житомирського міського голови Володимира ДЕБОЯ щодо визначення шляхів подальшого функціонування підприємства. На конференції йшлося, що заборгованість по зарплаті на 1 грудня перевищила 5,5 млн. грн. Також у підприємства зберігається борг у 10,6 млн.грн. за кредитом. Натомість сьогодні держава фінансує лише 30% від необхідності витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій, яких у громадському електротранспорті міста понад 55%.

Страйк працівників електротранспорту Житомира триває.