Пасажирські потяги отримали нову класифікацію

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства інфраструктури № 586 від 1 грудня 2011 р. про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, яким вводиться нова класифікація пасажирських потягів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, наказ набирає чинності з дня його офіційної публікації.

Нагадаємо, що пасажирські потяги матимуть таку класифікацію:

Інтерсіті + (ІС +) - денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше за припустимої швидкості до 200 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

Інтерсіті (ІС) - денний швидкісний потяг, що курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 80 км/год і більше за припустимої швидкості до 160 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу.

Приміський потяг (П) - потяг, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів і ручного багажу у приміському сполученні.

Міський потяг (М) - потяг, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів і ручного багажу у міському сполученні з певною кількістю місць для сидіння.

Регіональний експрес (РЕ) - денний швидкісний потяг, що курсує у прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год і більше за припустимої швидкості до 140 км/год, вагони з місцями для сидіння 2-го і 3-го класу з можливим включенням вагонів 1-го класу.

Регіональний потяг (P) - денний швидкий поїзд, що курсує у прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год і більше за припустимої швидкості до 140 км/год, вагони з місцями для сидіння 2-го і 3-го класу.

Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний потяг, що курсує у прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год і більше за припустимої швидкості до 200 км/год, вагони РІЦ, СВ і купейні.

Нічний швидкий (НШ) - нічний швидкий поїзд, який курсує у прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год і більше за припустимої швидкості до 140 км/год, вагони СВ, купейні і плацкартні.

Нічний пасажирський (НП) - нічний потяг, що курсує у прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість до 50 км/год за припустимої швидкості до 140 км/год, вагони купейні і плацкартні з можливим включенням вагонів СВ.

Міністерство також повідомляє, що кожний тип потягу матиме індивідуальну емблему (символіку) і однотипне оформлення рухомого складу. На вагони, які включені до потягу, у певних місцях будуть нанесені значки для ідентифікації пасажирами типу потягу, категорії вагону і послуг, що надаються.

Значками будуть позначені місця для сидіння і клас вагону, спальні місця і категорія вагону, місця для пасажирів з дітьми, заборона куріння, вагон-ресторан, вагон-бар, кондиціонування повітря, вагон з місцями для перевезення велосипедів, вагон з купе для перевезення пасажирів-інвалідів, вагон з наданням послуг WiFi-інтернету.

Також у Змінах до Правил прописані обов`язки провідників/стюардів швидкісних пасажирських потягів.

Довідка УНІАН. Сьогодні на залізницях України діють Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 27 грудня 2006 р. № 1196.