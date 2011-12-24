Убивця валютника "скинув" глушник, але пістолета не знайдено

За фактом умисного вбивства 40-річного одесита слідчий відділ Приморського райвідділу міліції Одеси розслідує кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України в Одеській області, уточнивши, що “слідчо-оперативною групою встановлено: жертвою злочинця став мешканець будинку №40 на Грецькій вулиці”.

В міліції уточнили, що “кілер застрелив жертву двома пострілами з пістолета з глушником – одна куля вцілила в голову, інша - у шию. На місці вбивства знайдено кулю 9-міліметрового калібру, дві гільзи того ж калібру, а також глушник. Самого пістолета, з якого зроблено постріли, поки що не виявлено”.

Як повідомляв УНІАН, тіло убитого торговця валютою було знайдено близько 18.00 22 грудня, однак відомості щодо того, чим займався убитий, в міліції в інтересах слідства не підтверджують.

Одеські правоохоронці також розшукують кілера, який місяць тому на Затишній вулиці вбив підприємця у салоні власного автомобіля Mercedes S550. 43-річний директор брокерської фірми загинув внаслідок вогнепального поранення в голову.