ПриватБанк здивував європейців

"ПриватБанк" з 1 січня 2012 р. першим серед європейських банків починає впровадження платіжних мобільних міні-терміналів на території країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "ПриватБанку".

Ця унікальна технологія дає змогу як компаніям, так і приватним особам вільно приймати платежі за допомогою банківських карт VISA і MasterCard.

За інформацією прес-служби, на прес-конференції в Ризі 21 грудня голова правління AS «PrivatBank» (Латвія) Олександр ТРУБАКОВ зазначив, що міні-термінали, які вже півроку успішно працюють в Україні, стали справжнім відкриттям для європейців.

За даними О.ТРУБАКОВА, станом на 23 грудня п.р. AS «PrivatBank» одержав більш як 1,5 тис. замовлень на доставку міні-терміналів як до Латвії, так і в інші європейські країни.

Після Латвії "Приватбанк" почне впровадження цієї технології в Німеччині, Італії і Португалії.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 жовтня 2011 року, Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «Приватбанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.