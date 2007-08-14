Китай не має наміру розпродавати доларові активи із своїх резервів, заявив неназваний представник Народного банку Китаю (Центробанк) в інтерв`ю китайським ЗМІ, коментуючи повідомлення деяких іноземних ЗМІ щодо намірів Китаю продати великі обсяги доларів, які є в його розпорядженні, та державних облігацій США.

За його словами, доларові активи є важливою складовою частиною валютних резервів Китаю.

"Китай - відповідальний інвестор на міжнародному фінансовому ринку, а структура державних валютних резервів Китаю визначається на основі наукового аналізу з урахуванням реалій (національного) економічного розвитку, розвитку міжнародної валютної системи, коливань міжнародних капіталів і валютних ринків", - заявив представник НБК.

Він наголосив, що Китай і США підтримують тісні торговельно-економічні зв`язки, які відіграють важливу роль у сприянні стабільному економічному розвиткові не тільки в обох країнах, а й у всьому світі.

Китай надає важливого значення активізації торговельно-економічних зв`язків з США, зміцненню контактів, розширенню обмінів, зокрема на рівні механізму двостороннього стратегічного економічного діалогу, заявив чиновник.

Минулого тижня лондонська газета "Дейлі телеграф" з посиланням на китайських офіційних осіб повідомила, що в разі запровадження Сполученими Штатами торговельних санкцій проти Китаю з метою примусити його ревальвувати національну валюту - юань, Пекін може почати продажі великих обсягів доларових активів. Такі дії можуть викликати обвал курсу долара США.

Валютні резерви Китаю становлять близько 1,33 трильйонів доларів.

Американський Сенат нині готує спеціальне законодавство для осінньої сесії Конгресу, в якому містяться погрози запровадження торговельних санкцій проти товарів, що ввозяться в США, з Китаю, якщо останній не піде на значне підвищення обмінного курсу юаня щодо долара.

РІА "Новости"