Ізраїльська поліція шукає ”чорного трансплантолога” в Києві

Лікаря Міхаеля Зіса підозрюють в незаконній пересадці нирок в київській клініці. Ізраїль збирається оголосити його в міжнародний розшук.

Ізраїльська поліція планувала привернути українських правоохоронців до міжнародного розслідування у справі "чорних трансплантологів" і провести спільні слідчі дії в Києві, проте українці відмовилися співпрацювати. Про це заявив керівник слідчої групи Амі Муалем. Він повідомив також , що лікар Міхаель Зісе, який проводив операції в київській приватній клініці по пересадці нирок, нібито ховається від ізраїльського правосуддя в Україні . Ізраїль має намір оголосити його в міжнародний розшук.

Крім того, до окружного суду Хайфи передані звинувачувальні вироки відносно двох ключових фігурантів у даній справі. Ізраїльським арабам Мухаммаду Джайту і Хасану Захалке інкримінують торгівлю людськими органами, шахрайство і завдання шкоди здоров`ю людей. Справа, підкреслює Амі Муалем, грунтується на свідченнях свідків п`яти донорів, яким в Києві хірургічним шляхом видалялася нирка (згодом ці люди були визнані такими, що потерпіли, оскільки не одержали обіцяної винагороди). У Нацбюро Інтерполу в Україні заявили, що це наша сторона пропонувала співпрацю ізраїльтянам і дістала відмову. "Нам взагалі незрозуміло, по якій траєкторії розслідується ця справа, то спалахуючи, то надовго затухаючи, і це все під приводом співпраці з компетентними українськими органами". НЦБ нічого не відомо і про те, що у нас ховається Міхаель Зісе: "Може, його і шукають, але офіційний запит про таку людину нам не надходив".

Скандал з трансплантацією людських органів, в орбіту якого потрапили колишні і нинішні громадяни України, розгорівся в липні. У ізраїльській російськомовній пресі стали з`являтися пропозиції стати донорами за солідний гонорар. Операції нібито проводилися в приватній клініці Києва, але пацієнти лишалися і без нирки, і без грошей. Українські трансплантологи категорично спростовували саму можливість таких підпільних операцій.

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