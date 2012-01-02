Завтра очікується сніг

3 січня, за прогнозами синоптиків в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних, північних, а вдень і у східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

На дорогах східної частини та західних областей місцями ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, західний, 5-10 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях вночі 10-5° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 7-2° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму 5-10°.

У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.