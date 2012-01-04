Яценюк прогнозує, що з доларом «становище стане критичним» до літа

Народний депутат, лідер партії “Фронт Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що до літа долар “виросте”.

В інтерв`ю журналу “Фокус” він сказав, що «становище стане критичним». «Резерви, за моїми даними, за останні три місяці просіли на 7 млрд. доларів, місцеві бюджети порожні. Від’ємне торговельне сальдо – за десять місяців цього року – 11,372 млрд. доларів, на 65% більше, ніж торік», - відзначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він нагадав, що кредиту Міжнародний валютний фонд не дає, і «навіть якщо дасть, його не вистачить».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «в такій ситуації у курсу два варіанти: він виросте або до 9 гривень за долар, або вище від 11 гривень».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «якщо скотиться далі за 11 грн., банківська система розпадеться, мов картковий будиночок».