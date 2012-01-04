Плити за півтора мільйона на Чернечій горі зруйнували реставратори з Києва?

Мармурові плити на Чернечій горі у місті Канів Черкаської області вартістю близько 1,5 млн. грн. зруйнували реставратори з Києва під час проведення реставрації могили Тараса Шевченка.

Про це в інтерв’ю черкаському інтернет-виданню «НародUA» повідомив генеральний директор Шевченківського національного заповідника Василь КОЛОМІЄЦЬ.

«…Будівельними механізмами будівельники потовкли плити. Частину плит вони вже замінили, іншу частину мають замінити до весни. На сьогодні вартість збитків ще не визначена, спеціалісти займаються встановленням розміру збитків», - сказав В.КОЛОМІЄЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року під час робочої наради у Каневі голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ заявив, що у мармурових плитах, якими нещодавно було викладено підніжжя Тарасової гори у Шевченківському національному заповіднику, утворилися тріщини.

Черкаський губернатор на нараді піддав критиці посадовців за зволікання із введенням у дію об`єктів Шевченківського національного заповідника та за брак, допущений при виконанні робіт на території заповідника. Зокрема, пасажирський термінал комплексу "Авто-ріка" досі не зданий в експлуатацію, у мармурових плитах, якими викладено підніжжя Тарасової гори, вже утворилися тріщини.

Губернатор вказав на недопустимість подібних прорахунків та пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

3 січня 2012 р. заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ звернення з проханням здійснити перевірку ефективності використання державних бюджетних коштів під час проведення реконструкції музею Тараса Шевченка в Каневі в період 2010-2011 років.