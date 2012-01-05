Призначено керівника Донецького прикордонного загону

Наказом Голови Державної прикордонної служби України начальником Донецького прикордонного загону призначений полковник Юрій ЛИСЮК.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецького прикордонного загону.

У повідомленні зазначили, що Ю.ЛИСЮК народився в 1973 році, в 1994 році закінчив з відзнакою Хмельницький інститут Прикордонних військ України, проходив службу в Луцькому прикордонному загоні на посадах заступника начальника прикордонної застави, начальника прикордонної застави, заступника коменданта прикордонної комендатури.

У 2003 році Ю.ЛИСЮК закінчив Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. З 2003 року – старший офіцер відділу прикордонної служби штабу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, з 2004 року проходив службу на Окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Державної прикордонної служби України.

До нового призначення, з 2008 року, полковник Ю.ЛИСЮК обіймав посаду першого заступника начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України.

Попередній начальник Донецького прикордонного загону полковник Дмитро ПУРГІН вибув у місто Харків до нового місця служби.