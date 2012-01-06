ДПСУ прогнозує, що в Україні буде 1,2 мільйона «спрощенців»

На цьому тижні в органи Державної податкової служби України надійшло 172 118 заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування.

Про це сказано в повідомленні ДПСУ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, серед лідерів – Луганська область, де із заявами до податкової інспекції звернулися 34 тис. платників. У Донецькій області вже визначилися з відповідною категорією платника 26 тисяч «спрощенців».

Планується, що загалом на спрощеній системі працюватимуть 1,2 млн. платників.

Відповідно до внесених змін в спрощену систему оподаткування, всі платники підрозділяються на чотири категорії залежно від об'єму одержуваної виручки. Прийнятну для себе категорію підприємець вибирає за власним бажанням.

У прес-службі також нагадали, що кінцевий термін подачі заяв – 25 січня 2012 року.