У Хмельницькому завищили витрати на пам’ятник жертвам Чорнобиля

У Хмельницькому викрито колишнього чиновника і підприємця, які на 355 тис. грн. завищили витрати на встановлення пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відомством порушено кримінальну справу стосовно колишнього начальника управління капітального будівництва Департаменту архітектури та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради і директора приватного підприємства за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364 (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, за укладеним договором про спорудження пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, умисно завищивши затрати на придбання матеріалів.

На підставі фіктивних актів підприємству незаконно перераховано понад 355 тис. грн. бюджетних коштів.