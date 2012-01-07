До відповідальності притягнуто більше тисячі держслужбовців

У Луганській області упродовж 2011 року до різних видів відповідальності притягнуто понад 1 тис. посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з них 400, або майже кожен третій посадовець - контролюючого органу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області. Крім того, порушено 14 кримінальних справ, 13 розслідувано та направлено для розгляду до суду, відшкодовано коштів на суму 25 тис. грн., з них до бюджету - 21 тис. грн.