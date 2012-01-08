Новонародженій трійні виділили квартиру

Влада Дніпропетровська виділила трикімнатну квартиру родині Вікторії та Сергія ПАРХОМЕНКІВ, у яких 1 січня народилася трійня – дві дівчинки й хлопчик.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Дніпропетровської міськради Наталя БАБАЧЕНКО.

«Міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО привітав щасливих батьків та підписав розпорядження про виділення родині ПАРХОМЕНКІВ трикімнатної квартири площею 70 квадратних метрів у новому житловому будинку. До цього часу власного помешкання у молодої сім’ї не було», - зазначила Н.БАБАЧЕНКО.

За її словами, багатодітній родині з міського бюджету також нададуть 18 тис. грн. матеріальної допомоги.

За даними Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради, 25-річна В.ПАРХОМЕНКО 1 січня 2012 р. у пологовому будинку №1 народила трійню. Наразі стан дітей задовільний, але вони потребують подальшого догляду в умовах стаціонару через недостатню вагу.

З 1982 по 2007 рік трійні у Дніпропетровську не народжувалися. З 2007 року у місті щороку народжувалися трійні.