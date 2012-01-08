Коли дзвонити до Мін'юсту?

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ затвердив графік телефонних „гарячих ліній", які відбудуться у 2012 році за участю керівників Міністерства юстиції, керівників структурних підрозділів центрального апарату міністерства, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін`юсту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Під час телефонних ліній громадяни зможуть повідомити безпосередньо керівництву Міністерства юстиції про проблеми, що їх хвилюють, а також отримати від них правові консультації.

Прямий телефон гарячої лінії Міністерства юстиції України - 271-17-86. Гарячі лінії проводитимуться щомісячно, у визначені дні з 15.30 до 16.30.

Зокрема:

25 січня на запитання громадян відповідатиме Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА;

29 лютого - заступник міністра юстиції - керівник апарату Андрій СЄДОВ;

28 березня - директор Департаменту взаємодії з органами влади Олена ЗЕРКАЛЬ;

25 квітня - директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Аліна ПАНЧЕНКО;

29 травня - директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Катерина ЧИЖМАРЬ;

26 червня 2012 року - директор Департаменту судової роботи Герман ГАЛУЩЕНКО;

25 липня - директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативно-правових актів, правоосвітньої діяльності Наталія ЖЕЛЕЗНЯК;

29 серпня - директор Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Інна ФЕСЕНКО;

26 вересня - директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Олена ФЕРЕНС;

31 жовтня - директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Аліна ПАНЧЕНКО;

28 листопада - начальник Управління експертного забезпечення правосуддя Людмила ГОЛОВЧЕНКО;

26 грудня - директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Катерина ЧИЖМАРЬ.