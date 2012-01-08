На Одещині шукають учасника збройного нападу на диско-клуб

В Ізмаїлі та суміжних районах Одеської області співробітники міліції розшукують співучасника розбійного нападу на співробітників нічного диско-клубу «Galaxy».

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Одеській області, розшук ведеться в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розбійного нападу, скоєного 7 січня.

Встановлено, що перед розбійним нападом на автостоянці поряд із клубом «спрацювала сигналізація на автомобілі, що належить 33-річному працівникові «Galaxy». Заклад у цей час був закритий, усередині будівлі перебували власник автомобіля, офіціантка і двоє охоронців. Коли водій вийшов на вулицю, щоб вимкнути сигналізацію, у приміщення увірвалися двоє чоловіків, на яких були надіти маски, а в руці одного з них був пістолет», - говориться в повідомленні.

Оскільки «водій став на їхньому шляху, між ним і незнайомцями сталася бійка, під час якої останні застосували травматичну зброю, - водій одержав тілесні ушкодження. Злочинці вимагали у офіціантки гроші з каси. А тим часом на постріли до входу вибігли охоронці клубу і затримали одного з розбійників, іншому вдалося втекти», повідомили в міліції. Затриманим зловмисником виявився раніше судимий 23-річний житель Ізмаїла.

На місці злочину вилучено травматичний пістолет марки «ІЖ» і чорну маску з прорізами для очей.