У Києві заборонили продавати собак і кішок

Через спалах сказу в Києві тимчасово заборонили продавати котів та собак. Прилавки головного зооринку столиці на Куренівці вже цієї неділі були напівпорожні.

"Заборона на продаж чотириногих триватиме до кінця карантину, оголошеного в середині грудня. Хоча в Києві вже все спокійно і випадків захворювання на сказ у цьому році (2012 – прим. ред.) не фіксували, такі обмеження ввели, поки ситуація повністю не стабілізується", - розповів "Комсомольській правді в Україні" начальник прес-служби Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Анатолій Осадчий.

За правилами, карантин має тривати не менше 60 днів. Тобто продаж собак і кішок буде заборонено щонайменше до 18 лютого. Стежитиме за виконанням заборони ветеринарна міліція, патрулі якої мають перевіряти торгові ряди на зооринку.

Втім, купувати тварин через Інтернет чи за оголошеннями все одно можна. Тільки ветеринари радять упевнитися, що в паспорті вихованця є позначка про щеплення проти сказу.

Нагадаємо, спалах сказу було зафіксовано в Києві в грудні. Вперше за останні 20 років заразилися люди – щонайменше троє потрапили до лікарні після укусів тварин.

ТСН