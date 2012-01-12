Українську бурову розібрали, аби пройти Босфором

Технічна підготовка самопідйомної плавучої бурової установки в турецькому порту після проходу через Босфор для подальшого переходу до України триватиме 3 місяці.

Про це УНІАН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Це на три місяці», - сказав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, днями низка українських ЗМІ повідомила з посиланням на турецькі ЗМІ про те, що бурова установка West Juno під панамським прапором у другій половині грудня пройшла Босфорську протоку і зупинилася в турецькому порту Гіресун для подальшої комплектації.

У порту бурова установка буде укомплектована опорами, які були раніше зняті для проходження протоки. Весь процес комплектації займе близько п'яти місяців.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2011 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) придбало в Сінгапурі за 400 млн. дол. бурову платформу для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Наприкінці серпня ДАТ «Чорноморнафтогаз» оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).