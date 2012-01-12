12 українців заблоковані у гірськолижному районі Болгарії

Міністерство закордонних справ України на сьогодні не має інформації про громадян України, які постраждали внаслідок снігопадів в Альпах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Інформації щодо постраждалих громадян України або надзвичайних подій за їхньою участю станом на сьогоднішній день до Посольства України в Австрії, МЗС та інших дипустанов України не надходило», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Водночас він повідомив, що 12 громадян України залишаються заблокованими в одному з гірськолижних районів Болгарії через снігопад. За словами О.ДИКУСАРОВА, МЗС України дало доручення Посольству України в Болгарії відстежувати цю ситуацію. З громадянами встановлено постійний телефонний зв’язок. Вони почуваються нормально, мають достатню кількість продуктів харчування. За інформацією МЗС України, ближчим часом дорогу буде розблоковано.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що за інформацією компетентних органів австрійське місто, в якому перебувало багато українських громадян, розблоковано. На сьогодні залишаються закритими деякі населені пункти в тому регіоні Австрії у зв’язку із сходженням снігових лавин. Відповідні служби, які мають у своєму розпорядженні велику кількість необхідної техніки, працюють майже в цілодобовому режимі, щоб розчистити автошляхи і туристи могли дістатися до відповідних пунктів відправлення.

За словами О.ДИКУСАРОВА, МЗС України домовилось, що українським громадянам не будуть створюватися перешкоди під час їхнього повернення додому у зв’язку із закінченням терміну дії віз. «Це форс-мажорні обставини, на які не можуть вплинути українські громадяни, і вони не мають бути заручниками цієї ситуації», - сказав він.

Водночас, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що для запобігання ускладнень, українські громадяни мають звернутися до представників туристичних компаній, які займаються їх перебуванням в Австрії, й отримати довідку про те, що вони не мають можливості виїхати з конкретного регіону.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що українські дипломати готові надавати відповідну допомогу своїм громадянам. Водночас, він зазначив, що таких звернень до українських дипломатів не надходило. «Інформацією про кількість громадян більше володіють туристичні оператори та Державна служба курортів і туризму. Якщо такі звернення будуть, то ми будемо їх оперативно опрацьовувати», - додав він.