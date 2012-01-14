Злодій відтиснув кришку банкомата

З банкомата «Промінвестбанку», встановленого у приміщенні Білгород-Дністровської райлікарні Одеської області, в ніч на 13 січня злодій викрав 253 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

Працівниками слідчо-оперативної групи Білгород-Дністровського міськвідділу міліції, що виїхали до лікарні за викликом головного лікаря, встановлено, що «банкомат знаходився у приміщенні лікарні без будь-якої охорони, не був обладнаний сигналізацією і системою відеоспостереження».

Невстановлена особа проникла в лікарню і, відтиснувши кришку банкомата, розташованого в холі лікувального закладу, скоїла крадіжку 253,4 тис. грн. При цьому злочинець пошкодив банкомат вартістю 62 тис. 96 грн.

За цим фактом слідчим міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі міліцією проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення і затримання підозрюваного у скоєнні зухвалого злочину, повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю облУВС.