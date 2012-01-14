Будинок Центральної Ради може впасти мов картковий

Пам’ятка історії національного значення Київський міський будинок учителя на вул. Володимирській, 57 перебуває в аварійному стані та може розсипатись мов картковий будиночок.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ з посиланням на колектив Будинку вчителя.

Депутат розповів, що на сьогодні ремонту в Будинку вчителя потребують частина покрівлі, внутрішні та зовнішні куполи над конференц-залом. Зовнішні фасади споруди почали розтріскуватись та відпадати. Покрівний штукатурний шар внутрішніх стін в багатьох місцях відсутній, що спричиняє руйнацію цегляної кладки. Чавунна огорожа на гранітних парапетах має значні ушкодження, а зелені насадження на прилеглій території природно застаріли і не відповідають екологічним вимогам. А також зовнішні кабелі електроживлення, розподільче обладнання електрощитові, дворова каналізаційна система в експлуатації більше 50 років, тому технічно зношені і знаходяться в аварійному стані.

«Сьогодні народовладдя в Україні не в пошані, роль чиновників значно вища ніж депутатів - народних обранців, може тому існує така генетична зневага до будинку першого українського Парламенту. Це питання звучить гостро напередодні святкування Дня Соборності України - з’єднання УНР і ЗУНР», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

На сьогодні за попереднім обстеженням об’єкту вартість ремонтно-реставраційних робіт сягає 25 тис. грн. Враховуючи культурну та соціальну значимість будівлі, вказаний об’єкт необхідно включити до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 та наступні роки.

«Указ Президента про об’єднання 22 січня Дня Соборності і Дня Свободи в один день передбачає проведення заходів на державному і місцевому рівні. Можливо, владі треба було подумати про те, щоб до свята підготувати подарунок будівлі, яка безпосередньо відноситься до цього дня і виділити кошти на ремонтні роботи», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

*** Київський міський будинок учителя — комунальний комплексний позашкільний заклад у системі позашкільних закладів освіти міста Києва, ця споруда до революції була відома як «Педагогічний музей», а в історію ввійшла як будинок Української Центральної Ради - першого однопалатного українського Парламенту в 1917-1918 рр.

22 січня 1918 р. IV Універсалом Центральна Рада проголосила тут створення УНР, яка 22 січня 1919 року підписала акт злуки між УНР та ЗУНР.

Сьогодні в приміщеннях Будинку вчителя розміщені Педагогічний музей України, державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського та виставкова експозиція «Музей Української революції 1917-1921 років» Національного музею історії України, культурний центр «Кияночка», Київська організація Профспілки працівників освіти і науки України.