У Севастополі "замінували" 9-поверхівку

У Севастополі через неправдиве повідомлення про вибухонебезпечний предмет евакуювали мешканців багатоквартирного будинку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах міста.

В неділю о 14:20 черговій частині Гагарінського райвідділу УМВС стало відомо про те, що в підвалі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Кесаєва нібито знаходиться вибухонебезпечний предмет. На місце події за сигналом тривоги виїхали піротехніки, а мешканцям будинку було запропоновано залишити на час квартири, сам будинок було оточено правоохоронцями.

Через деякий час було з’ясовано, що повідомлення про вибухонебезпечний предмет було помилковим.

У черговій частині Гагарінського райвідділу севастопольської міліції підтвердили, що подібний випадок дійсно мав місце. Разом з тим, в райвідділку відмовилися надати інформацію про те, яким саме чином стало відомо про «вибухівку», а також інші подробиці. В міліції повідомили лише про те, що це були «звичайні хулігани».