Житомирську міліцію очолив донеччанин

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ЧЕРНИХ сьогодні представив колективу Управління МВС України в Житомирській області нового керівника Олександра ПРОСОЛОВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України у Житомирській області.

До цього призначення О.ПРОСОЛОВ обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку – начальника управління організації розкриття злочинів проти власності та боротьби з груповою злочинністю МВС України.

Попереднім начальником Головного управління МВС України у Житомирській області був Юрій ІВАКІН, який вийшов на пенсію.

Довідка УНІАН. О.ПРОСОЛОВ народився 15 квітня 1961 року в місті Слов'янськ Донецької області. У 1996 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

З березня 2010 року по квітень 2011 року О.ПРОСОЛОВ працював на посаді заступника міністра - начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

З травня 2011 року обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку МВС.

5 січня 2012 року згідно з наказом МВС України на О.ПРОСОЛОВА було тимчасово покладено виконання обов’язків начальника УМВС України у Хмельницькій області.