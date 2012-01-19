На Чернігівщині понтонний міст віднесло течією і розірвало на шматки

На Чернігівщині рятувальники попередили руйнування залізничного мосту через Десну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Чернігівській області.

Через зростання на річці Десна поблизу м. Новгорода-Сіверського льодового навантаження, працівники районної автодорожньої служби розвели понтонний міст (довжиною 80 і шириною 6 м), який веде до сіл Бирине й Прокопівка. Однак льодохід відновився і 18 січня троси, що тримали інженерну споруду, не витримали та лопнули. У результаті цього міст понесло течією, а потім розірвало на 2 частини.

Працівники МНС та райавтодору спільними силами організували 2 пости для перехоплення частин мосту - перший на пірсі у с. Путивськ, а другий за 300-400 м вниз за течією річки. Працівники райавтодору зачепили один кінець тросу за пірс, а інший на моторному човні доставили до першої частини наплавного мосту й закріпили. Проте понтон вже встиг набрати за течією певну швидкість і розірвав трос.

Згодом міст проходив поворот річки і його вдалося зафіксувати тросом за тополі на березі. Це допомогло зупинити подальший рух інженерної споруди, після чого її додатково закріпили ще 3 тросами.

Друга частину понтону, рухаючись по річці, створила реальну загрозу підпорам залізничного мосту через Десну. Оцінивши складність ситуації, на допомогу викликали підрозділ МНС із Шостки Сумської області. Звідти ж привезли ще один міцний трос, який потім довелося пересувати по берегу навіть за допомогою трактора. Поблизу с. Пирогівка Шосткинського району рятувальники двох райвідділів МНС та автодорожньої служби закріпили один кінець тросу за частину наплавного мосту, а другий обв’язали трактором навколо дерев. Тільки після цього інженерна споруда була зупинена.

Зараз вирішується питання щодо повернення моста на місце його постійного розташування. Проїзд від м. Новгород-Сіверський до сіл Бирине та Прокопівка тимчасово здійснюється в об’їзд через м. Шостка.