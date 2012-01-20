Одеський ресторан-корабель «Ассоль» згорів через сусідів

Загоряння корабля-ресторану «Ассоль», що сталося 19 січня у районі Аркадії в Одесі, сталося через пожежу у розташованому по сусідству нічному клубі «Секрет».

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Управління МНС в Одеській області.

Повідомлення про загоряння в нічному клубі «Секрет», розташованому у центрі Аркадії, надійшло о 8.47 на центральний пункт зв`язку Головного управління МНС України в Одеській області. У момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено, що вогонь охопив і розміщену впритул дерев`яну будівлю ресторану «Ассоль».

Пожежі було присвоєно підвищений номер виклику. На місці події працювали 10 одиниць основної і спеціальної техніки МНС і 50 осіб особового складу.

«Оскільки це заклад дерев`яний, з пластиковими перегородками, вогонь швидко розповсюджувався. Небезпека полягала у тому, що поряд розташовано багато інших закладів, і лише завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути розповсюдження вогню на сусідні будівлі, - відзначили у МНС. - Проте знову виникла проблема з пожежними водними джерелами, розташованими біля об`єкту, у зв`язку з чим воду підвозили з пожежного гідранта, розташованого на відстані 1 км».

Фахівці встановлюють, що саме стало причиною пожежі в клубі «Секрет».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Аркадії горів також ресторан «Стронг Хауз». Проте пожежу, яка виникла на літньому майданчику закладу, вдалося швидко локалізувати і загасити. Ніхто з відвідувачів і працівників ресторану не постраждав. Як встановили фахівці МНС, причиною пожежі в ресторані «Стронг Хауз» став підпал.