Більшість випускників шкіл пишаються громадянством України (опитування)

В Україні майже третина (31%) цьогорічних випускників шкіл налаштовані на успішну кар'єру в суспільно-політичній сфері або у бізнесі.

Як повідомили УНІАН у фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження "Нове покоління на порозі дорослого життя: цінності, життєві плани, вибір професії".

"Це є новою тенденцією у життєвих орієнтаціях учнів", - заявляють соціологи.

Згідно з результатами опитування, основні життєві плани випускників традиційно полягають у тому, щоб створити сім'ю (59%), мати цікаву роботу, займатися улюбленою справою (44%), здобути гарну освіту (40%).

У життєві пріоритети лише 12% випускників включили намір виїхати жити і працювати за кордон.

Випускники досить оптимістично розцінюють сучасні можливості, котрими може скористатися молодь, вступаючи в самостійне життя. Вважають їх цілком достатніми або достатніми 36% учнів. Натомість серед учителів таких "оптимістів" лише 10%.

Більшість випускників пишається тим, що вони є громадянами України (60%), не пишаються 15%. Таку саму позицію мають і вчителі.

Водночас йти на певні жертви заради держави готові лише 3% і серед випускників, і серед вчителів.

Абсолютна більшість випускників (78%) і вчителів (83%) вважають, що це держава має більше піклуватися про людей.

Готові виявляти ініціативу та самі піклуватися про себе 12% випускників і 11% вчителів.

Загальнонаціональне дослідження випускників середньої школи 2012 року було проведено спільно співробітниками Інституту соціології НАН України та Інституту педагогіки НАПН України у вересні-жовтні 2011 року. Усього було опитано 10134 випускників та 1066 вчителів старших класів.

Вибірка репрезентативна, розроблена на основі статистичних даних Держкомстату України. Похибка вибірки у межах 3,2%.