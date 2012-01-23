З луганської шахти евакуювали 139 гірників

На шахті «Партизанська» в Луганській області через задимлення насосної камери евакуйовано майже 140 гірників.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 1.45 у м. Антрацит на шахті „Партизанська” ДП „Антрацит” на глибині 800 м через коротке замкнення сталося задимлення центральної насосної камери.

В шахті працювало 139 гірників, які о 3.00 самостійно піднялися на поверхню.

Жертв та постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.

На місці події працюють 2 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.