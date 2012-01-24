На шахті імені Засядька - нова смерть

Сьогодні в Донецьку на шахті ім. Засядька загинув гірномонтажник підземний ділянки «Конвеєрний транспорт - 1», 1966 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України із посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Донецькому об`єднаному теркомі Віктора БЛАГОВЕЩЕНСЬКОГО.

За його словами, трагедія сталася сьогодні о 10:20: у I зміну начальник ділянки видав наряд гірномонтажнику підземному на підклепку стиків стрічкового конвеєра 2ЛТП-1000 по людському ходку № 16.

«При зачистці конвеєра від гірничої маси через нез’ясовані наразі причини гірника затягнуло під натяжну головку конвеєра. Від отриманих травм - відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи склепіння черепа, перелом лівого плеча - шахтар помер на місці», - повідомив В.БЛАГОВЕЩЕНСЬКИЙ.

У повідомленні також зазначено, що на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, два дні тому, 22 січня, на шахті ім. Засядька загинув гірник - машиніст електровоза підземний ділянки «Підземний транспорт» 1968 року народження. За словами В.БЛАГОВЕЩЕНСЬКОГО, під час виконання маневрових робіт машиніст електровоза підземний, стоячи у кабіні електровоза 2АМ-8Д, ударився головою об став газовідсосу. При цьому гірник отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом шийного відділу хребта, відкритий перелом правої кисті та скальповану рану кисті, що стало причиною смерті підземного машиніста.