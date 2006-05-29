Mittal Steel намагається заблокувати злиття Arcelor і ”Северсталі”

Керівництво Mittal Steel Co. намагається організувати позачергові збори акціонерів Arcelor SA, щоб заблокувати угоду про злиття Arcelor з російським ВАТ "Северсталь", передає Associated Press з посиланням на американські ЗМІ. Для скликання позачергових зборів, на яких було б можливим почати обговорення угоди, потрібна підтримка не менше 20% акціонерів Arcelor.

Раніше представники Mittal Steel надіслали керівництву Arcelor лист, в якому стверджувалося, що для схвалення угоди про злиття з "Северсталью" необхідно заручитися підтримкою не менше 75% акціонерів Arcelor. При цьому деякі керівники Mittal Steel висловили сумнів в тому, що їм вдасться до 29 травня заручитися підтримкою 20% акціонерів Arcelor.

26 травня другий у світі за величиною виробник стали Arcelor SA оголосив про злиття з найбільшим в Росії виробником стали - ВАТ "Северсталь". При цьому президент і утримувач контрольного пакету акцій ВАТ "Северсталь" Олексій Мордашов передасть Arcelor всі акції підрозділів, що належать йому, з виробництва сталі "Северсталі", ЗАТ "Северсталь-ресурс" і свою частку в італійському виробнику сталі Lucchini плюс 1,25 млрд євро готівкою в обмін на 295 млн. акцій об`єднаної компанії на загальну суму 13 млрд євро. Таким чином, йому належатиме близько 32% акцій об`єднаної компанії.

Об`єднання з "Северсталью" дасть змогу Arcelor стати найбільшим виробником стали в світі і заблокувати здійснення недружнього поглинання з боку найбільшого в світі виробника сталі Mittal Steel.

Очікується, що угода відбудеться в липні 2006 р. після відповідного схвалення російським антимонопольним відомством і антимонопольним комітетом Єврокомісії.

Mittal Steel Co. - найбільший в світі виробник сталі. Чистий прибуток компанії в I кварталі 2006 р. знизився на 35,2% - до 743 млн. дол. проти 1,15 млрд дол., одержаних за аналогічний період роком раніше. Обсяг продажів збільшився на 31,2% і становив 8,43 млрд дол. проти 6,42 млрд дол. роком раніше. Операційний прибуток Mittal Steel за звітний період склав 1,02 млрд дол., що на 40,8% менше аналогічного показника за I квартал 2005 р., зафіксованого на рівні 1,72 млрд дол. Мittal Steel у жовтні 2005 р. стала власником найбільшого на Україні виробника сталі - ВАТ "Криворіжсталь", заплативши за підприємство 4,8 млрд дол. Mittal Steel також володіє активами в Казахстані.

Arcelor SA - європейський сталеливарний концерн, який є другим за величиною в світі виробником сталі. У 2005 р. обіг компанії становив 32,6 млрд євро. Чистий прибуток Arcelor в I кварталі 2006 р. знизився на 19,8% - до 761 млн. євро проти 949 млн. євро, одержаних за аналогічний період роком раніше. Виручка компанії в I кварталі 2006 р. зросла на 17,3% і становила 9,57 млрд євро проти 8,16 млрд євро роком раніше. Операційний прибуток за звітний період знизився на 21,5% - до 1,09 млрд євро проти 1,39 млрд євро в I кварталі 2005 р.

РосБізнесКонсалтинг<http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20060529044929.shtml>