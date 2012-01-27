Янукович надав своїм чиновникам вищі дипломатичні ранги
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прирівняв посади в Адміністрації Президента до посад, приписаних до дипломатичних рангів України.
Про це йдеться у указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
Так, Президент прирівняв до посади «Надзвичайний і Повноважний Посол» посади:
«радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;
радник Президента України - керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;
перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;
перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;
керівник Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».
До посади «Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу» В.ЯНУКОВИЧ відніс:
«перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;
перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;
керівник Управління, заступник керівника Управління - завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».
«Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу»:
«заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;
заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;
заступник керівника Управління - завідувач відділу, завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України»;
Також Президент прирівняв низку посад в АП до посад «радник першого класу», «радник другого класу», «перший секретар першого класу».