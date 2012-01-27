Синод УПЦ віддав Київську єпархію наміснику Лаври

Синод УПЦ доручив тимчасове управління Київською єпархією митрополиту Павлу

Київ. 26 січня. УНІАН. Священний Синод Української Православної Церкви доручив тимчасове управління Київською єпархією митрополиту Вишгородському і Чорнобильському, наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павлу (ЛЕБЕДЮ).

Про це йдеться у журналі № 6 засідання Священного Синоду УПЦ від 26 січня.

Цим рішенням скасовується рішення Священного Синоду УПЦ від 23 грудня 2011 року, згідно з яким для координації фінансово-господарської діяльності Київської Митрополії Священний Синод УПЦ створив ревізійну комісію на чолі з митрополитом Вишгородським і Чорнобильським ПАВЛОМ.

Тоді управління Київською єпархією на період хвороби Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА було доручено комісії у складі: архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського ОЛЕКСАНДРА, єпископа Яготинського СЕРАФИМА і єпископа Васильківського ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Як повідомляв «УНІАН-Релігії», 26 січня, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, у Києво-Печерській лаврі відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Відповідно до Статуту про управління Української Православної Церкви засідання Священного Синоду пройшло під головуванням старішого за хіротонією постійного члена Священного Синоду митрополита Одеського і Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА. В засіданні взяли участь: митрополит Луганський і Алчевський ІОАННИКІЙ, митрополит Чернівецький і Буковинський ОНУФРІЙ, митрополит Донецький і Маріупольській ІЛАРІОН, митрополит Вишгородський і Чорнобильський ПАВЕЛ, митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР, митрополит Черкаський і Канівський СОФРОНІЙ, архієпископ Хустський і Виноградівський МАРК, архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський ОЛЕКСАНДР, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ, єпископ Житомирський і Новоград-Волинський НИКОДИМ.