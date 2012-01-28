Водій, який збив 12 людей, був під дією легального препарату

Водій, що в'їхав у групу людей у Луганську 13 січня, не буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зберігання і вживання психотропної речовини, оскільки вона не віднесена до категорії заборонених і знаходиться в легальному обороті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС у Луганській області, встановлено, що водій перебував під дією речовини гама-бутиролактон (бутират). Згідно з повідомленням, люди, котрі вживали бутират, можуть класифікуватися тільки як пацієнти наркологічних диспансерів.

«У правоохоронців же поки що нічого їм пред'явити з погляду чинного законодавства. На сьогодні не можна притягти до кримінальної відповідальності ту чи іншу особу, яка зберігає і продає бутират, оскільки її оборот законом не обмежений і не заборонений», - зазначає прес-служба.

Правоохоронці так само підкреслюють, що внесені зміни в перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

«Постановою Кабінету міністрів України від 05.01.2011 року №4 перелік доповнений речовиною гама-бутиралактон, який одержав статус психотропної речовини. Проте дія цієї постанови поки що припинена - до 1 березня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня близько 20.15 на Театральній площі Луганська, де встановлена міська новорічна ялинка, автомобіль «Nissan Tiida» врізався в групу людей. Внаслідок ДТП 11 чоловік 1993-1997 р.н. були госпіталізовані. Загинула 17-річна студентка 2-го курсу коледжу технології і дизайну. Стосовно водія 1982 р. н. Слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Водій затриманий.