Гірники, які потрапили під обвал, живі й пробиваються до рятувальників

На шахті імені Румянцева державного підприємства «Артемвугілля» четверо гірників, які потрапили сьогодні вранці під обвал порід верхньої частини вугільної лави, живі й пробиваються назустріч рятувальникам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації шахти ім. Румянцева Володимира БОНДАРЕНКА.

За його словами, «з хлопцями встановлено звуковий зв`язок, із ними вдалося навіть переговорити, якщо можна так сказати в даній ситуації, й шахтарі повідомили членів рятувальної групи, що вони цілі, без суттєвих травм».

Зараз бійці гірничорятувальної служби спільно з кращими забійниками шахти пробиваються до заблокованих гірників.

Заблоковані гірники не піддалися паніці, щоб прискорити момент вивільнення, вони своїми силами пробиваються назустріч рятувальній групі, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.30 на шахті ім. Румянцева ДП«Артемвугілля» по пласту К7 «Олександрівський» горизонту 970-1090 метрів сталося раптове обвалення порід верхньої частини лави. На момент обвалу в лаві працювали 11 шахтарів, 7 гірників вивели на поверхню, а 4 гірників виявилися заблокованими в 14-му уступі лави.