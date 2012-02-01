МВС досі не може «підняти» свій сайт

Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ досі недоступний.

У зв’язку з цим у прес-службі міліції порадили користуватися офіційною сторінкою МВС у Facebook.

"На даний момент у зв’язку з тим, що веб-сайт МВС України тимчасово недоступний ви можете отримати всю необхідну інформацію, на сторінках МВС у Facebook за наступними адресами: http://www.facebook.com/mvs.gov.ua, http://www.facebook.com/pages/Министерство-внутренних-дел-Украины/209474775800357", - сказано у повідомленні.

Як відомо, у вівторок ввечері сайт МВС став недоступний після того, як стало відомо, що міліція закрила відомий український файлообмінник ex.ua.

У МВС пояснили, що офіційний сайт міністерства тимчасово недоступний "через велику кількість відвідувачів, а також можливих DОS-атак, повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю МВС України у вівторок".

Українська правда