Голова комітету Держдуми РФ: Україні буде дешевше домовитися з Росією

Україні дешевше домовиться з Російською Федерацією щодо ціни на газ, ніж перевести свої ТЕЦ на вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова комітету Держдуми з енергетики Іван ГРАЧОВ сказав під час відеомосту Москва–Київ на тему: «Майбутнє вугільної галузі в Росії й Україні».

«Потрібні будуть не мільярди, а десятки мільярдів доларів, якщо спробувати відмовитися від російського газу і перевести все це на вугілля», - сказав І.ГРАЧОВ.

За його словами, реалізувати ці плани можна років за десять і витратити близько 100 млрд. дол.

«Чи треба це робити, витрачати 10 років і мучитися?», - сказав І.ГРАЧОВ.

При цьому він зазначив, що екологічні проблеми при традиційному спалюванні вугілля поблизу великих міст надзвичайно серйозні.

«Простіше домовитися щодо мереж на трьох: Європа, Росія і Україна, з тим, аби в обмін на доступ до українських одержати за нормальними цінами російський газ», - сказав І.ГРАЧОВ.

Він сказав, що завжди був прихильником створення саме тристороннього консорціуму. Якщо буде досягнута домовленість між Україною і РФ, то залишатимуться політичні ризики і можливість перегляду у разі приходу нової влади в Україні.

«Підключення Європи гарантує цю ситуацію і з погляду модернізації та залізного управління цією системою, та її надійність для всіх трьох сторін», - сказав І.ГРАЧОВ.

Він також відзначив, що вступ України до Митного Союзу дозволить одержати внутрішньоросійську ціну на газ.

При цьому І.ГРАЧОВ запевнив, що не варто сумніватися в запасах російського газу.

За його словами, Росія щорічно може видобувати його близько 650 млрд. куб. м до 2030 року без іноземних технологій, винятком є освоєння Арктичного шельфу.

І.ГРАЧОВ вважає, що Європа зажадає в умовах відмови від використання АЕС багато додаткового газу.

«Європа близько 100 млрд. куб. російського газу ще зажадає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів до 27 мільярдів кубометрів.