В УБОЗ одеським журналістам пояснили, що прийшли не по їхню душу

Співробітники УБОЗ УМВС України в Одеській області проводять сьогодні слідчі заходи у приміщеннях «Облспоживспілки» згідно з постановою прокуратури Приморського району міста.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління України в області.

Правоохоронці здійснюють, зокрема, «обшуки у приміщеннях «Облспоживспілки», розташованих на другому і третьому поверхах 5-поверхової будівлі №11 по вулиці Фонтанська дорога в рамках розслідування кримінальної справи за ознаками ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України».

Як вважають у ВЗГ УМВС України в області, «до телекомпанії «Нова Одеса», приміщення якої знаходяться на п’ятому поверсі цього будинку, перевірка працівників міліції жодного відношення не має і не перешкоджає її діяльності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головний редактор телеканалу «Нова Одеса» Сергій БРАТЧУК заявив, що силовики близько 9 ранку захопили канал. За словами С.БРАТЧУКА, «озброєні люди не пускають його всередину будівлі, також нікого з працівників не випускають».

Водночас у прес-службі партії «Фронт змін» заявили, що працівники спецпідрозділів міліції, представники прокуратури і УБОЗ повідомили про наміри обшукати всі приміщення, розташовані за адресою телеканалу.

Пізніше головного редактора телеканалу «Нова Одеса» разом із групою депутатів від опозиційних партій «Фронт змін» і «Батьківщина» співробітники міліції допустили до будівлі телекомпанії, яка орендує 5-й поверх будівлі Одеської облспоживспілки.

Представник Відділу зв`язків із громадськістю облУВС Володимир ШАБЛІЄНКО пояснив кореспонденту УНІАН блокування приміщення телеканалу тим, що «співробітниками УБОЗ проводиться обшук у рамках розслідування кримінальної справи, пов`язаної з діяльністю Одеської облспоживспілки. Дії міліції не стосуються співробітників телеканалу».

Між тим, відомо, що телеканал «Нова Одеса» входить до складу медіахолдингу лідера Одеської обласної організації «Фронту змін» Володимира НЕМИРОВСЬКОГО. Як заявили у «Фронті змін», канал «об’єктивно викривав протиправну діяльність місцевої влади, правоохоронних органів, порушення на митниці тощо». Останнім часом він активно висвітлював ситуацію із заводом «Стальканат-Сілур» та переслідуванням його акціонерів.