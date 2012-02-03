Правозахисники заявляють про масове побиття ув'язнених у Донецькій виправній колонії № 97, яке сталося 17 січня.

Про це повідомив правозахисник Ігор ГАРКАВЕНКО на прес-конференції в УНІАН на тему: «Хвиля смертельних випадків серед затриманих та ув'язнених: випадковість чи закономірність?».

За його словами, після побиття група ув'язнених оголосила голодування. Частина ув'язнених, щоб уникнути побиття, розкрила собі вени.

Правозахисник повідомив, що інформація про інцидент стала відомо лише тому, що ув'язненого Сергія ШАКІНА у критичному стані було відправлено до медичного закладу, розташованого в колонії № 124. Йому вдалося повідомити про побиття своїй матері.

І.ГАРКАВЕНКО зазначив, що С.ШАКІН прибув на територію колонії за день до побиття, що, за словами правозахисника, свідчить, що в даній колонії використовується практика «прийому етапів». «Це означає, що б'ють усіх ув'язнених, які прибувають в колонію», - пояснив він.

І.ГАРКАВЕНКО зазначив, що це далеко не перший подібний випадок в зазначеній колонії.

Правозахисник Олена ПОВІДАЙЧИК у свою чергу наголосила, що в багатьох колоніях використовується практика побиття спецназом ув'язнених.

Координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій ДІДЕНКО нагадав, що згідно із змінами до законодавства, які набули чинності з 1 січня цього року, ув'язненим дозволено спілкуватися з родичами телефоном. Водночас він зазначив, що добитися застосування норм цього закону на практиці буде дуже важко. «Наскільки мені відомо, процедура реалізації цього права на сьогодні не врегульована в установах виконання покарань», - сказав А.ДІДЕНКО.