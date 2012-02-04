Чи довго залишилося жити долару?

Долар США перестане бути основною резервною валютою тільки у разі глибокої кризи, що зруйнувала б існуючу модель резервування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в рамках круглого столу «Загрози для світової фінансової системи — 2012» висловив директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

Він вважає, що на сьогодні, враховуючи економічну ситуацію і високу частку доларів США у золотовалютних резервах багатьох великих країн, такі країни всіляко підтримуватимуть стабільність американської валюти.

В таких умовах, на думку В.ЗАСТАВИ, відмова від долара США як резервної валюти може статися тільки «після кризи, яка знищить всю існуючу модель».

«Еволюційним шляхом змінити систему не вийде», - сказав В. ЗАСТАВА.

У свою чергу голова правління ПАТ «ВТБ Банк» Вадим ПУШКАРЬОВ вважає, що такі об'єднання країн, як Росія-Китай, РОСІЯ-ЄС, і об'єднання країн - найбільших експортерів нафти сьогодні мають можливість створити резервну валюту, здатну потіснити долар США, який, на його думку, є незабезпеченою валютою.

Водночас В.ПУШКАРЬОВ вважає, що відмова від долара як резервної валюти може відбутися за двома сценаріями: перший — існуюча модель буде зруйнована з ініціативи самих США після того, як вони створять їй заміну; другий — долар перестане бути основною резервною валютою, оскільки рядом країн буде створена нова модель з альтернативною долару резервною валютою.