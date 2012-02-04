Кількість жертв морозів в Україні зросла до 122

В Україні за період сильних морозів від переохолодження померло 122 особи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за 8 днів до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 2036 людини. З них 1591 – була госпіталізована. Померло в період сильних морозів 122, з них 12 – в лікарнях, 78 – виявили на вулицях, ще 32 – у домівках.

За інформацією Українського гідрометеоцентру МНС України, 4 лютого очікується послаблення морозів: температура вночі 17-22°, на Волині, Рівненщині та Луганщині до 26°, вдень 9-14°; в південних областях та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 4-9°; в Криму та на півдні Одещини вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. В Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Криму, часом сніг, подекуди хуртовини, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями сильний сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, в південній частині, Карпатах, а вдень і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.