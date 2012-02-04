У Житомирі з понеділка відкриються школи

У понеділок, 6 лютого, відновлять роботу усі загальноосвітні заклади Житомира.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Тимчасове призупинення навчання у загальноосвітніх закладах Житомира оголосили у зв’язку зі зниженням температури.

«Через значне зниження температури до -30 градусів за Цельсієм влада змушена була відпустити всіх дітей зі шкіл на вимушені канікули», – прокоментував УНІАН своє розпорядження Житомирський міський голова Володимир ДЕБОЙ.

Як саме надолужувати пропущені уроки, міське управління освіти визначиться найближчим часом.

У Житомирській міській раді зауважили, що під час «вимушених» канікул у всіх навчальних закладах обласного центру провели енергоаудит. Комунальні служби виявляли та ліквідовували недоліки в опаленні шкіл, нині усі навчальні заклади Житомира готові продовжити роботу.

З 31 січня по 3 лютого 2012 року згідно з розпорядженням Житомирського міського голови В.ДЕБОЯ у загальноосвітніх навчальних закладах Житомира було призупинено заняття.