У Запоріжжі з понеділка до шкіл повертаються учні 5-11 класів

У Запоріжжі в понеділок, 6 лютого, поновляться заняття в школах для учнів 5-11 класів.

Як повідомив УНІАН директор департаменту освіти і науки, молоді і спорту Запорізької міської ради Владимир КУЗЬМЕНКО, «з 6 лютого заняття для учнів 5-11 (12) класів у школах Запоріжжя, раніше припинені через погодні умови, будуть відновлені. Викликана різким похолоданням перерва в навчанні школярів молодших класів поки продовжується: навчання для 1-4 класів відновлять за особливим розпорядженням».

За його словами, підставою для відповідного розпорядження може стати підвищення температури вище «порогового рівня», що становить для учнів молодших класів – -20 градусів, тоді як для учнів старших класів – -24 градуси.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у зв`язку з різким погіршенням погодних умов на території Запорізької області і прогнозованим похолоданням до -30 були припинені заняття в усіх 119 загальноосвітніх навчальних закладах Запоріжжя. Всього по області з 1 лютого припинили роботу 613 шкіл (близько 154 600 учнів) і 37 дошкільних установ.