Уряд присвоїв ім'я Берегового донецькому ліцею

Кабінет міністрів України присвоїв ім'я льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу Георгія Берегового Донецькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Текст відповідного розпорядження від 1 лютого оприлюднено на Урядовому порталі.

Уряд прийняв пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Донецької облдержадміністрації про присвоєння імені Г.Берегового ліцею.

Іншим розпорядженням Кабмін присвоїв ім'я Г.Берегового навчально-виховному комплексу «Школа-ліцей «Відкритий космічний ліцей» Сімферопольської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року в Україні пройшли урочистості, присвячені 90-річчю від дня народження Г.Берегового.

Його ім'я було присвоєне Донецьку цифровому планетарію та потягу «Полтава-Москва», у Луганську відкрито дві меморіальні дошки на честь Г.Берегового, Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету “Георгій Береговий”.

Як відомо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ був особисто зобов'язаний Г.Береговому - землякові та депутатові Верховної Ради СРСР, який йому допоміг закритити судимість і вступити до КПРС.