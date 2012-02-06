Троє громадян організували постачання амфетаміну на Черкащину

На Черкащині міліція затримала трьох членів організованої злочинної групи, які впродовж року збували амфетамін.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, до співробітників УБОЗ УМВС України в Черкаській області надійшла оперативна інформація про те, що на території Черкащини невідомі особи налагодили збут амфетаміну.

За отриманою інформацією, троє чоловіків понад рік продавали наркотик, який їм поставляли з-за кордону.

Працівники УБОЗ розпочали спостереження за зловмисниками, здійснили ряд оперативних закупівель наркотику, які в подальшому стали беззаперечним підтвердженням їх злочинної діяльності. В черговий раз, коли торговці поспішали на зустріч, везучи с собою нову партію наркотику для постійного клієнта, їх затримали «на гарячому» бійці спецпідрозділу «Сокіл».

Затримані повністю зізналися слідчим у скоєному.

Під час проведення обшуку за місцем проживання членів ОЗГ правоохоронці виявили та вилучили понад 200 доз амфетаміну, що були розфасовані та готові до продажу, а також понад 5 тис. грн. та 2 легкових автомобіля, які зловмисники використовували для транспортування наркотику.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.