Програма розвитку сільських територій майже готова

Міністерство аграрної політики і продовольства України за місяць презентує програму розвитку сільських територій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Полтаві на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, з ухваленням програми жителі села відчують позитив.

«Протягом місяця ми презентуємо програму розвитку сільських територій. Розвиток села для нас є пріоритетом. Вже незабаром у селі відчують позитив. Допоможе в цьому і земельна реформа. Так, відрахування 1% від оренди земельних паїв принесе сільським радам в Україні більш як 5 мільярдів гривень», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2010 року уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми стійкого розвитку сільських територій на період до 2020 року.

Мета даної програми - підвищення рівня життя сільського населення, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

Концепція передбачає шляхи і способи розв’язання проблем сільських територій. Так, зокрема, планується створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях шляхом запровадження соціальних стандартів і нормативів відповідно до європейських, розвитку об'єктів соціальної інфраструктури, сприяння створенню комунальних підприємств для побутового обслуговування сільського населення і впорядкування сільських населених пунктів, підвищення якості освітніх послуг, розвитку сільського аграрного туризму, народних промислів, підприємництва тощо.

Виконання Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості і збільшення доходів сільського населення, розвиток інженерної і соціальної інфраструктури сільських населених пунктів і поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості.

Витрати на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також сільських і селищних громад, приватних інвестицій. Крім того, залучатиметься міжнародна технічна і фінансова допомога.