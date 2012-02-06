У школах відновлюються заняття

З понеділка, 6 лютого, у школах Полтавської області поновлюються заняття. Про це УНІАН повідомили в управліннях освіти Полтави і Кременчука.

«У понеділок школярі підуть до школи. Адже навчальні заклади закривали на два дні - 2 і 3 лютого. Тим паче, що морози стали меншими», - відзначила головний фахівець управління освіти Полтави Оксана ТРИБРАТ.

В управлінні освіти Кременчука УНІАН повідомили, що заняття поновляться у зв`язку з потеплінням, адже навчальний процес було припинено за рекомендацією Міносвіти у зв`язку посиленням морозів до мінус 20-24 градусів.

Полтавські школярі з 2 лютого не відвідують школи у зв`язку з сильними морозами.

31 січня на сесії Кременчуцької міськради мер Олег БАБАЄВ повідомив, що у Кременчуку у зв`язку з морозами на три дні буде припинено заняття у школах.

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В Івано-Франківській області з понеділка, 6 лютого, до школи підуть лише учні 5-11 класів, для дітей, які навчаються у молодших класах, вимушені канікули у зв’язку з сильними морозами продовжено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, таке рішення прийнято на засіданні оперативного штабу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із різким зниженням температури.

Начальник Головного управління освіти і науки ОДА Зінаїда БОЛЮК попросила членів штабу підійти до навчального процесу «з урахуванням місцевих особливостей погоди», оскільки в одних районах дещо тепліше, в інших - прохолодніше, а у шкільних приміщеннях підтримується нормальний температурний режим, водночас, батьки нарікають на те, що діти залишаються вдома без нагляду.

З цього приводу голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК запропонував, щоб наразі школи не відвідували учні молодших класів, а учні середніх і старших класів у разі згоди батьків ходили на заняття, і щоб уроки тривали по 35 хвилин, а починалися - з 10 години ранку, коли мороз трохи спадає.

Як повідомляв УНІАН, через сильні морози на Прикарпатті з 30 січня були на вимушених канікулах школи, а також не працювали дитячі садки. 3 лютого за рішенням ректоратів навчальний процес було припинено у деяких Івано-Франківських університетах.